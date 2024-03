Na Globo, Raul Gil anuncia aposentadoria: 'Tá na hora de parar'

No palco do Domingão com Huck exibido no domingo (31), durante uma homenagem, Raul Gil anunciou que pretende se aposentar em 2024.

O que aconteceu

Raul confirmou seus planos de se aposentar este ano. "Eu me aposento em 2024. Não faço mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano e parei. Vou dar uma parada. Acho que tá na hora de eu me aposentar."

Atualmente, Raul Gil apresenta todo sábado, ao meio dia, o "Programa Raul Gil", no SBT.

Como foi a participação de Raul Gil no Domingão

No início do programa, Huck anunciou que o programa traria uma homenagem ao apresentador. "Dia de prestar reverência a um dos grandes apresentadores da nossa televisão, o cara do banquinho e do chapéu."

Ao anunciar o apresentador, Huck destacou a importância de Raul Gil para a TV brasileira. "Dono de um enorme talento e com um estilo inconfundível. Um apresentador que teve papel importante no início da carreira de vários artistas. Com quem eu competi no mesmo horário, mas sempre com enorme respeito".

"É dia de prestar reverência a ele. Já agradecendo muito ao SBT por ter liberado a vinda dele aqui", acrescentou.

Raul agradeceu a Luciano. "Fiquei emocionado de saber que você lembrou de mim para uma homenagem."

Na sequência, Huck pediu um banquinho, em referência ao apresentador e chamou um VT com a história de Raul Gil.

Raul agradeceu, emocionado. "Rapaz, vocês foram fundo. (...) Emociona a gente. Você vem do nada e daqui a pouco tá recebendo uma homenagem. Só tenho que agradecer e parabenizar sua produção por ir tão fundo."