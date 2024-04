Fernanda é a 15ª eliminada do BBB 24 com 57,09% dos votos

Fernanda foi eliminada no 15º Paredão do BBB 24 (Globo) com 57,09% dos votos. A sister disputou a berlinda com Giovanna, que recebeu 37,85% dos votos e Beatriz, na lanterna com 5,06% dos votos.

Ao todo, o Paredão recebeu 98.258.688 votos.

O que aconteceu

Em seu discurso, Tadeu começou perguntando ao Top 10: "O que vai fazer de alguém o campeão do BBB 24?". Ele também lembrou que as três emparedadas tiveram momentos marcantes na casa.

O apresentador reforçou que Fernanda fez uma escolha, a de baixar o tom e questionou se essa escolha foi a certa.

"Ela é o cara", disse Tadeu antes de anunciar Fernanda como a eliminada da vez. Durante o discurso, o apresentador faz uma série de referências a nomes de filmes clássicos, muitos deles citados por Nanda durante o programa.

Já no palco, o apresentador pediu para a eliminada da noite fazer uma sinopse sobre sua temporada na casa mais vigiada do Brasil.

Sinceramente, eu não planejei esse momento, nem esse filme. Mas o meu filme é "Uma História Sem Fim", um clássico. Foi lindo, foi vivo, foi lúcido, foi colorido, teve sabor, teve cor. Fernanda

Confira a média de votos recebidos no Gshow

Beatriz

Média: 5,06%

Voto Único: 6,73%

Voto Torcida: 3,39%

Fernanda

Média: 57,09%

Voto Único: 53,46%

Voto Torcida: 60,72%

Giovanna

Média: 37,85%

Voto Único: 39,81%

Voto Torcida: 35,89%

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Fernanda, quem do top 9 é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 2079 votos 0,72% Alane 7,41% Beatriz 37,33% Davi 0,87% Giovanna 8,27% Giovanna Pitel 3,27% Isabelle 0,34% Lucas Henrique 22,08% Matteus 19,72% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2079 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

