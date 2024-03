Por que a filha de Raul Gil não vai ao 'Domingão'? Nanci explica ausência e briga com o irmão

A filha mais velha de Raul Gil, Nanci Gil, foi às redes sociais no sábado, 30, para contar sua versão sobre sua ausência no Domingão com Huck. O programa, que vai ao ar neste domingo, 31, prestará homenagem ao seu pai e, segundo Nanci, ela não foi convidada para participar devido a um conflito com o irmão.

O Estadão procurou Raul Gil Junior, mas não teve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Nanci se pronunciou em um vídeo publicado no Instagram. "Feliz Páscoa para todo mundo. Hoje eu acordei com uma pergunta: por que você não foi no Luciano Huck? Porque eu não fui convidada", declarou.

"E se eu fui convidada, tudo em torno do Raul Gil mente. Mente que eu estou doente, mente que eu estou em outro país, mente que eu me joguei pela janela, que eu fui pra Marte, sei lá, mas eles mentem", disse.

"Eles não me querem perto porque eu sou uma mulher inteligente, competente e trabalhadora", reforçou. "Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista."

"Eu não posso ser hipócrita, lutar contra o machismo e fingir que eu vivo uma vida maravilhosa como mulher na minha casa. Está muito longe disso", completou.

Conflitos familiares

Em conversa com Lisa Gomes no Instagram, Nanci deu mais detalhes sobre o afastamento de seu irmão, Raul Gil Junior (Raulzinho).

"Não sou convidada [para nada] há uns 10, 12 anos, desde que meu irmão achou que é melhor eu ficar longe de tudo, porque meu pai é uma empresa para o meu irmão e sou tipo ‘sócia’. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um. Ele me tirou de tudo. Nem sei quando sou convidada", ressaltou.

Nanci reforça que amava seu irmão, mas foi excluída de tudo. "[Raulzinho] me falou uma frase que foi muito enigmática: ‘Eu vendi minha alma e você não vai atrapalhar’. Não sei que negócio ele fez. Outra coisa, ele falou: ‘Eu troquei meu coração por um de plástico’. Como vou lidar com isso? Não sei", disse ela.

"A impressão que eu tenho é que ele vê meu pai como empresa. Eu sou sócia do útero da minha mãe. Só. Ele disse que fez o Raul Gil. Raul Gil nasceu pronto, meu pai nunca fez canto, jornalismo, nada. Ele é o que é. Aí vem o meu irmão e fala que fez."