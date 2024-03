Pitel flagra papo de Davi sobre desendendimento com Matteus: 'Quebrou'

Davi foi conversar com Alane sobre a conversa que teve com Matteus neste sábado no BBB 24 (TV Globo). A líder Pitel flagrou parte do papo no quarto do Líder.

O que aconteceu

Alane ouviu a opinião de Davi sobre Matteus após o longo papo entre os dois. Alane apoiou uma reconciliação entre os brothers, mas Davi não se mostrou aberto a uma conversa.

Pitel, que estava no quarto do Líder, flagrou parte da conversa.

Davi: "Sinto que ele viu um defeito em mim e apontou isso. Amigos fazem isso? Fazem isso. Mas, da maneira como ele se expressou pra mim, isso soou como tipo: 'Você quer ser certão em tudo', então ele já está olhando pra mim de maneira diferente no jogo(...) Ele quis se posicionar de uma coisa que não tem nada a ver. Ele tem um coração bom, super compreendo ele, gosto muito dele. Mas essa situação que ele trouxe, dizer que eu sou certão em tudo, isso não. Sei assumir meus erros e meus defeitos. Quando eu erro eu falo"

Pitel: "Ig, quebrou, hein? Não era o grupo do amor? Problema grande, hein? Problema grande..."

