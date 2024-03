Pai de Davi esclarece relação com a nora, Mani: 'Pessoa de caráter'

Dermeval Brito, pai de Davi, não poupou elogios à mulher do brother do "BBB 24", Mani Rego. O pastor reforçou que a diferença de idade do casal "não quer dizer nada" e se disse "orgulhoso" da empresária, dona de um quiosque em Salvador.

É uma nora muito maravilhosa para mim. Uma pessoa de personalidade, de caráter. Me sinto muito orgulhoso de conhecer a cada dia. Grato a Deus pela pessoa que ele colocou na vida do meu filho. Ela é trabalhadora, de caráter, formada, de família. Idade não quer dizer nada, o importante é que eu vejo a reciprocidade, a empatia. (...) Dou graças a Deus pela vida de Mani."

disse o pai do brother ao jornal O Globo

Davi, de 21 anos, e Mani, de 41, estão juntos há um ano e meio. Durante a participação do baiano no "BBB 24", a mãe do brother, Elisângela, já fez alguns comentários ácidos sobre a relação dos dois, afirmando que a mulher devia "estar sofrendo" com a relação do companheiro com Isabelle, sua melhor amiga no confinamento.

Dermeval afirma que sempre deu apoio ao namoro do filho e destacou que o rapaz amadureceu rápido por começar a trabalhar cedo. Recentemente, ele comentou que começou a vender comida na rua aos 11 anos, após a separação dos pais.

Dei todo o apoio. Disse a ele que o importante é a maturidade, a personalidade, é a pessoa ser família. Por que idade não se coloca na mesa. E Davi amadureceu rápido porque começou a trabalhar cedo demais. Então ele já está com uma maturidade muito bem desenvolvida, muito acima, quase chegando ao nível da Mani."

O pai do brother, que trabalhava como motorista de aplicativo antes do reality, também relembrou a última conversa que teve com o filho antes do confinamento. Dermeval disse que se surpreendeu com o tamanho do sucesso do filho.