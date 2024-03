'Nunca entendi o ranço deles de mim', diz Fernanda sobre grupo Fadas

Giovanna Pitel, atual Líder do BBB 24, chamou Fernanda para conversar na área externa da casa. Elas falaram sobre a rivalidade entre o grupo Fadas e a amiga.

O que aconteceu

No bate-papo, Fernanda disse que nunca entendeu o porquê o grupo Fadas tem "ranço" dela. Pitel sugeriu que MC Bin Laden possa ter influenciado nisso.

Pitel: "Lucas estava falando sobre a conversa que vocês tiveram ontem e que o olhar dele era através do olhar do Bin. E que talvez o Fadas tivesse um olhar sobre você por conta do Bin"

Fernanda: "Sim, pode ser. Foi o que eu te falei depois que ele saiu. Cara, tudo para mim começa a fazer sentido. Parece que o ranço que eles têm de mim, que eu nunca entendi da onde veio, porque eu não me considero uma pessoa ruim. Eu posso me ponderar dessa forma, sim... Eu sou sensata, se eu entendesse que tenho uma raiva, uma ira em mim aí, que eu faço coisas cruéis com as pessoas e que eu odeio as pessoas, tudo bem! Mas nunca foi sobre isso"

