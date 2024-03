'Não vou deixar me pisotearem aqui dentro', diz Matteus sobre Davi

O papo entre Davi e Matteus segue sendo pauta durante a festa deste sábado (30) no BBB 24 (TV Globo). Depois de Davi falar com Alane e Isabelle sobre o assunto, a dançarina foi ouvir o lado de Matteus sobre o assunto.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Beatriz e Alane ouviram o lado de Matteus, tentando aproximar os dois aliados novamente. Matteus, no entanto, também não se mostrou aberto a uma reconciliação no momento.

Matteus: "Não tô confortável de ir lá agora. Quando eu preciso eu falo, mas não vou deixar me pisotearem aqui dentro"

Alane: "É como se eu e a Bia brigássemos hoje. Como vocês ficariam? (...) Não acho que ninguém pisoteou ninguém. Acho que é tentar se resolver"

Matteus: "Eu busquei resolver, eu busquei conversar. Eu fui lá dentro do quarto, não fiquei de fofoquinha, não fiquei de nada. É isso que eu tô querendo deixar claro com vocês. Eu só não gostei do jeito que falou comigo, não gostei. Falou comigo, mirou em mim e foi fazendo perguntas. Foi comparando como se estivesse falando com um adversário no Sincerão. Não é assim que se resolvem as coisas. Ainda mais dentro do quarto, que a gente joga sincero com todo mundo. Acho que tem formas de falar, tem formas de falar aqui dentro"

Matteus: "É um jogo, tem que se posicionar. Se tem algo que acha que tem que falar, tem que falar. Mas tem formas de falar. Se eu não me sentir confirtável com o que estão me fazendo, não vou engolir sapo. Ninguém aqui é obrigado a engolir sapo. (...) Sinceramente, tô com a minha consciência tranquila. Se quiser conversar comigo, tudo bem. Mas se quiser levar adiante, a escolha vai ser dele. Se ele vier falar comigo, vamos conversar. Mas se vier me atacar... Não tem fundamento pra isso"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Resultado parcial Total de 935139 votos 14,05% Beatriz 63,00% Fernanda 22,95% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 935139 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash