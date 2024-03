Matteus cita comportamento 'reativo' de Davi no BBB: 'Não tem necessidade'

Durante o Almoço do Anjo, Matteus conversou com Beatriz e Alane sobre o atrito que teve com Davi no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O gaúcho, que se acertou com Davi pouco antes de ir para o almoço, definiu o temperamento do baiano como "reativo".

Matteus: "Eu entendo o receio dele do peso das palavras aqui, mas, em nenhum momento, a minha intenção foi dizer: 'O Davi é um cara que é desrespeitador e não sei o quê'".

Alane: "Mesmo que algum adversário nosso chegue para a gente e fale que a gente é uma coisa, sei lá, desrespeitoso... o público, com tudo isso de programa, já conhece. Então, mesmo que alguém fale, o público vai saber que não é".

Matteus: "Eu vejo que o temperamento dele é assim. Tipo, de ser reativo. No sentido de... tu falou alguma coisa para ele, ele fica assim: 'Eu estou no jogo aqui'. Ele fala isso: 'Eu sou razão, eu sou do jogo. Eu tenho que mostrar que eu estou me posicionando em qualquer coisa. Qualquer pessoa que falar que é alguma coisa para mim, eu vou... se eu vir que tem que falar, eu vou falar. Eu vejo muito isso também. Só que eu também vejo que, em determinadas situações, não tem necessidade de tu te alterar".

