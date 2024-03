Lore Improta fala sobre o que a filha acha da fama: 'Manda beijo, faz pose'

A dançarina Lore Improta, esposa de Léo Santana, acompanhou - junto da filha, Liz, de 2 anos - a gravação do novo projeto de seu marido, no Mineirão, em BH. Junto à mãe, a filha de Santana não se assustou nem mesmo em frente a um estádio cheio para ver seu pai.

"Ela lida com isso muito bem". Segundo Improta, em conversa com a revista Quem, a pequena Liz nunca se assusta com a fama dos pais, sempre interagindo com o público e se animando por estar no holofote.

"Por exemplo, ela chegou aqui [na gravação] e quando a gente apareceu na portinha, eu pensei que as pessoas não fossem notar, olharam a gente, começou a gritaria, ela começou a dar tchau, mandar beijo", contou Lore.

Achou que Liz estranharia. Lore e Léo são um casal constantemente acompanhado pelo público - a dançarina acreditou que isso iria assustar sua filha, especialmente em frente a um publico tão grande quanto o do Mineirão, mas, Liz não se assustou em nenhum momento.

"Desde quando nasceu". Lore Improta relata que Liz está em frente às câmeras desde muito pequena, então não se assusta com isso. Segundo a mãe, ela sempre conta e mostra tudo que Léo Santana faz, para que a criança entenda o tamanho da fama de seu pai.

"Normalmente, uma criança que não tem contato com tantas pessoas, iria chorar, querer entrar, querer acolhimento. Ela ama...O pessoal fala: 'Tchau, Liz'...Ela manda beijo, faz pose para foto, bota a mão", conta.

Acrescentando: "Ela vê Léo na televisão, vê Léo cantando, a gente bota muito Youtube para ela ver Léo cantando para ela ter noção. Com o crescimento dela, ela vai começar a entender mais".