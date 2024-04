Leandro Hassum critica Davi no BBB 24: 'Tem atitudes machistas'

Leandro Hassum participou do Mesacast BBB neste domingo (31) e criticou Davi.

O que aconteceu

O comediante disse que não gosta do jogo do brother. Ele vê o motorista de aplicativo como um rapaz machista.

O Davi é um menino, mas não é porque não é um menino que não posso achar que o jogo dele não é bacana. Ele tem atitudes machistas. É um cara que, às vezes, não deixa as pessoas falarem e diz que as pessoas que não deixam ele falar. O que ele faz com a Isabelle lá dentro eu acho horrível. (...) Desculpa, gente. Não é você, não é torcida, não é ninguém que vai mudar minha opinião. Leandro Hassum

O ator também não gostou quando Davi chamou Yasmin Brunet de inútil durante o programa ao vivo. "Chamar uma mulher de inútil não é bacana. E aí quando a menina fala 'c*', ele vem dizer que é feio e que mulher tem que saber o lugar dela. Como assim? Mulher tem que saber o lugar dela? Em 2024 isso?", completou.

Nas redes sociais, muitos usuários apoiaram Hassum. "Amo o Leandro Hassum falando do Davi sem medo da torcida fanática e hablou fatos", disse uma pessoa no X. "Grandão sem medo", falou outra.

Também teve quem discordou do artista. "O Leandro Hassum acha que o Davi chamar a Yasmin de inútil no jogo não se faz, mas o Davi ser chamado, desde a 2.ª semana, de psicopata, burro, parecer com assaltante, ameaçado de porrada e tanto mais é ok", comentou um usuário na rede social.

