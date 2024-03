'Mulher perfeita' da Playboy que teve 6 noivos já foi testemunha de Jeová

Janaina Prazeres, 35, eleita "mulher perfeita" pela Playboy da Noruega, contou que já morou com seis noivos.

Quem é ela?

Nascida e criada no interior de São Paulo, Janaina foi testemunha de Jeová durante infância e adolescência. "Eu me conectei. É difícil para uma adolescente que sofria muito bullying por ser magra. Você fala: 'nossa, as pessoas são tão ruins?'. Você não entende. Naquela época, a religião me salvou", contou em entrevista a Splash em outubro do ano passado.

Mesmo seguindo a religião, modelo mantinha sonho de posar para a Playboy na juventude. "Era um conflito. Eu me sentia como 'merecendo estar no inferno'. Você reza para o mundo acabar, que chegue o reino de Deus. Diziam que a gente seria julgado conforme as nossas ações, e quem vivesse longe de uma forma exemplar não teria nem a chance de ser julgado. Eu tinha muito medo".

Modelo se mudou para São Paulo após separação dos pais. "Eu me casei muito cedo, com 19 anos. Fiquei com meu marido por sete anos. A gente se dava super bem, mas ele é chinês. Eram diferenças culturais muito grandes".

Janaina engatou sequência de relacionamentos após separação. "O máximo de tempo em que fiquei solteira ocorreu agora, com três meses. Tudo foi intenso. Eu conhecia e já me apaixonava, tentava viver uma história e, se não desse certo, passava para a próxima".

Cheguei a morar com seis noivos diferentes, mas só me casei com um deles.

Janaina Prazeres

Janaina é influencer de viagens e já passou pelas principais cidades da Europa. "O que me deixou bem (financeiramente) foi a minha separação. Graças ao meu ex-marido, que ainda é meu amigo, consigo ter uma agente financeira e manter uma vida sossegada, vivendo de renda. Sem isso, estaria difícil. Mas eu daria um jeito, sempre corri atrás do meu crescimento".

A modelo não vende conteúdo adulto, mas considera ideia. "Eu sou imprevisível. Se for lucrativo, pode acontecer". Janaina passou pelas faculdades de administração, fonoaudiologia e psicologia, mas acabou se formando em moda.

Mulher perfeita

Perfeita? Particularmente não me acho, e nem acho que alguém seja perfeito. A gente sempre pode melhorar em alguma coisa. Janaina Prazeres

A Playboy da Noruega seguiu padrões estabelecidos pela inteligência artificial para eleger a brasileira. Proporções corporais, cor de cabelo e cor dos olhos estiveram entre os critérios usados.