Isabelle sobre combinar votos com Fadas: 'Para mim é um pouco complicado'

No BBB 24, Isabelle conversou com Bia, Alane e Matteus sobre combinação de votos no BBB 24.

O que aconteceu

O gaúcho defendeu que o grupo precisa se proteger, principalmente, na reta final do jogo. Ele também aconselhou Isabelle a falar quando não se sentir bem em votar em alguém para avaliarem outras opções.

A sister ainda explicou o porquê acha desconfortável combinar votos. Para ela, é necessário ter argumentos para votar em alguém.

Para mim, às vezes, 'vamos votar no fulano', vocês votam juntos há muito tempo e, para mim, é um pouco delicado seguir o argumento do outro, porque eu preciso ter argumentos, precisa ser flexível para mim, como aquela opção que a gente já tinha conversado aqui da Giovanna. Para mim, aquilo foi tão pesado, a possibilidade daquilo acontecer, por não ter argumento naquele momento, que não consegui expressar. (...) Era uma opção de voto indigesta e inflexível. Assim como na minha percepção algumas conversas 'temos que ir no fulano'. E se não concorda? A maioria concorda, mas e uma pessoa que não concorda? Vai ter que seguir o fluxo? Isabelle

