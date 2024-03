Produção de 'Gen V' é adiada indefinidamente após morte de Chance Perdomo

A produção da segunda temporada de "Gen V" (Prime Video) foi adiada após a morte de Chance Perdomo, um dos protagonistas da série.

O que aconteceu

O elenco deveria se encontrar ontem, segundo o Deadline. Seria a primeira reunião de leitura do roteiro antes do início das gravações da série, programado para o dia 8 de abril em uma cidade do Canadá.

Em vez disso, infelizmente, o elenco e a produção acordaram com a notícia da morte de Chance. O início da produção da segunda temporada foi adiado indefinidamente.

Chance interpretava Andre Anderson em "Gen V", um estudante popular com capacidade de manipulação magnética. No spinoff de The Boys, ele atuava ao lado de Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Asa Germann e Shelley Conn.

Quem era Chance Perdomo

Chance Perdomo Imagem: Reprodução/Instagram/@chance_perdomo

Perdomo ficou conhecido mundialmente como o feiticeiro Ambrose, da série "O Mundo Sombrio de Sabrina", da Netflix. Ele interpretou o primo da protagonista.

Ele vivia Andre Anderson em "Gen V". A série deriva do mesmo universo de "The Boys", maior sucesso do streaming Prime Video. "Gen V" foi adiada após a morte de Perdomo.

O artista também estrelou como Jerome Rogers no filme "Killed by My Debt" (2018), que lhe rendeu uma indicação ao BAFTA de melhor ator em um papel principal.

Perdomo nasceu em Los Angeles, mas cresceu em Hampshire, na Inglaterra. Ele pretendia estudar direito, mas mudou-se para Londres para investir na carreira de ator e apareceu em vários programas de televisão e curtas-metragens antes de ser escalado para "O Mundo Sombrio de Sabrina".

O ator faz parte do elenco do filme independente "Bad Man", que encerrou suas gravações em fevereiro. Ele protagonizava a história ao lado de atores como Seann William Scott — conhecido por "American Pie" — e Johnny Simmons, de "As Vantagens de Ser Invisível". Informações sobre o lançamento da produção não foram divulgadas.

Acidente

Chance Perdomo foi vítima de um acidente de moto. A notícia foi confirmada pela família, que informou apenas que ele estava sozinho e que outras pessoas não foram envolvidas.

A Amazon Studios divulgou um comunicado sobre a morte. "Toda a família 'Gen V' está arrasada com o falecimento repentino de Chance Perdomo. Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television estendem nossos sinceros pensamentos e apoio à família de Chance e a todos que o amaram neste momento difícil."