Gabriel: quem é o filho de Gal Costa que pede a exumação do corpo da mãe

Gabriel Costa Penna Burgos, de 18 anos, revelou neste domingo, 31, que quer que o corpo da mãe, Gal Costa, seja exumado. Em entrevista ao Fantástico (Globo), ele contou detalhes da morte da cantora.

Quem é Gabriel Costa, filho de Gal Costa?

Gabriel Costa foi adotado por Gal Costa quando tinha apenas 2 anos, em 2007, em um abrigo no Rio de Janeiro.

Na época, ele sofria de raquitismo, uma doença nos ossos que afeta crianças, causada pela falta de alimentação adequada.

Gal Costa mencionou a adoção na época em entrevista ao Programa do Jô. "Criança é a melhor coisa do mundo. Ele mudou minha rotina, minha vida. Hoje sou uma pessoa mais feliz", contou.

A última aparição de Gal Costa com o filho foi meses antes da morte da cantora. Na ocasião, ela compartilhou fotos da comemoração do aniversário do filho. "Meu Gabriel, parabéns pelo seu dia! Te amo".

O dia da morte de Gal Costa

Ao Fantástico, Gabriel contou como foi o dia da morte da cantora. "Fui no quarto da minha mãe dar boa noite pra ela e a Wilma disse que ela não estava bem e que já tinha dado o remédio pra ela."

Ela deitou a cabeça no ombro e disse: 'Vai ser assim. Você vai ficar comigo até... Não sei mais viver sem você. Wilma Petrillo

Gabriel detalha o dia. "Umas 4 e meia, 5 horas, a Wilma me chamou pra ajudar a botar minha mãe na cama. Ela estava entre a cabeceira e a cama. Fui chamar ela, vi que ela não estava respondendo e fiquei desesperado. Ela estava começando a ficar fria e pálida. Liguei para a ambulância, me falaram uns processos, eles me instruindo".

Ele diz ainda que o serviço chegou, viu manchas no corpo de Gal e contou que o coração dela havia parado de bater.

Gabriel conta que começou a chorar muito. "Não sei o que aconteceu mais. Minha mãe ficou na cama dela, morta, até o dia de ser levada para o sepultamento."

Wilma conta porque não deixou que a autópsia no corpo fosse feita. "Lembrei que a gente tinha visto na TV um programa sobre necropsia e autópsia e Gal disse: 'Deus me livre se um dia eu tiver que ir embora e alguém fazer isso comigo."

Gabriel nega acreditar que Wilma esteja envolvida na morte, mas que quer saber mais sobre a morte da mãe. "Não teve autópsia, então não teve como saber se foi algo mais profundo."