'Dá muito trabalho': famosos confessam já terem dormido durante o sexo

É possível dormir durante o ato sexual? Você já dormiu na hora H? Henri Castelli, 46, confidenciou nunca ter brochado no sexo e que, no máximo, acabou dormindo durante o ato.

"Isso nunca aconteceu comigo. Nunca [brochei], pode fazer a pesquisa", declarou o artista, ao podcast Papagaio Falante.

Castelli admitiu que já dormiu no sexo, mas mesmo assim seu pênis continuou ereto. "Pode até ter acontecido de ter dormido, mas com o relógio no meio-dia [metáfora para dizer que continuou com o órgão rijo]", completou.

Henri Castelli contou detalhes de sua intimidade no podcast Papagaio Falante Imagem: Reprodução

A lista de celebridades que acabaram caindo no sono durante a hora H também conta com Sabrina Sato, Danilo Gentili, Leo Santana, entre outros. Confira:

'Dá muito trabalho'

Sabrina Sato, 43, confidenciou que já dormiu enquanto transava com o ex-marido, o ator Duda Nagle. Em entrevista a Tatá Werneck, no "Lady Night", a apresentadora falava sobre sua intimidade, quando Werneck contou que seu marido, Rafa Vitti, gosta de manter uma rotina frequente de sexo.

"Eu estou cansada, exausta, mas o Rafa ele se anima com qualquer coisa...", contou Tatá, que ouviu Sato afirmar que já caiu no sono pelo exigência física.

Ah, é muita testosterona. Dá muito trabalho. Essa noite eu dormi transando. Juro, não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo.

Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato Imagem: Reprodução/Instagram

'Faz o teu que eu preciso dormir'

Tatá Weneck, 40, está no time de celebridades que já adormeceram na transa. A revelação foi feita em bate-papo com a sexóloga Laura Muller no Altas Horas (Globo), em 2017.

Werneck explicou que isso aconteceu com seu primeiro namorado. "Eu já dormi uma vez. Juro para vocês. Com meu primeiro namorado, que era uma coisa assim, né, imagina quantas vezes, no final eu já estava assim: 'amigo, vai na tua, faz o teu que eu preciso dormir', era aquela coisa adolescente."

Tatá Werneck Imagem: Globo / Divulgação

'Eu sei que... dormi'

No mesmo episódio do Altas Horas com Tatá, o cantor Tiago Iorc, 38, expôs que também viveu situação semelhante. Ele explicou que estava cansado devido à rotina intensa de trabalho.

Eu estava virado de muitos dias de trabalho, aí eu encontrei a pessoa com quem eu ia me relacionar e aí eu sei que...eu dormi.

Tiago Iorc

Tiago Iorc Imagem: Rafael Trindade / Divulgação

"Dormi em cima dela"

Danilo Gentili, 44, admitiu que dormiu durante o sexo em virtude do cansaço. No podcast Ticaracaticast, o apresentador relatou que dormiu "em cima" de sua então companheiro no meio da transa.

Segundo Danilo Gentili, a "brochada" aconteceu quando ele estava iniciando sua carreira no extinto CQC (Custe o Que Custar), exibido na Band, e a rotina de gravações fora dos estúdios o deixava cansado.

Eu já brochei quando estava cansado. O pessoal acha que é fácil [fazer reportagem na rua], mas isso acaba com a sua vida. Ficar o dia inteiro acordado, em pé, esperando. Eu estava nessa época, começando o CQC. Eu estava namorando. Estando comendo a menina, em cima dela, e dormi. Dormi em cima dela.

Danilo Gentili

Danilo Gentili Imagem: reprodução/YouTube

'Nós tivemos uma relação tribêbados'

Casal queridinho do público, Léo Santana e Lore Improta confidenciaram que dormiram no sexo no dia em que gestaram a filha do casal. Segundo contaram ao podcast PodPah, isso aconteceu na pandemia, em uma dia de bebedeira.

Nós tivemos uma relação tribêbados, no ápice da pandemia, p da vida um com o outro, principalmente ela comigo porque eu estava tomando uma, ela queria dormir, eu digo 'não quero dormir agora, suba para dormir só'.

Léo Santana

"E aí ficou nesse embate, ela bêbada, eu também, subi e tal, deitei assim, ela conversando, e ela veio por cima, a gente dormiu no ato da situação, dormimos, acordamos, tipo assim... Engraçado que foi numa casa que a gente alugou e a casa não tinha cortina", continuou, ressaltando que eles acordaram com os raios do sol entrando na quarto, ela por cima dele, sem entender o que havia acontecido.

Léo Santana acredita que a mulher engravidou da filha, Liz, no fatídico episódio. "Aí a pergunta era: 'a gente teve relação ontem, não teve, o que aconteceu?. Aí olhava assim [e dizia] acho que teve, não sei... Resumindo, fez as contas, foi naquele dia [que veio a Liz]."