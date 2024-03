Ex-galã da Globo conta como Gloria Pires influenciou sua estreia em novelas

Daniel Del Sarto, 49, estreou nas novelas em "Desejos de Mulher" (Globo), que chegou recentemente no catálogo do Globoplay através do Projeto Resgate.

A obra, que foi chamada pelo autor Euclydes Marinho de "estressante", passou por problemas de audiência. Daniel relembra isso:

A novela não teve a audiência esperada. Foi depois de 'As Filhas da Mãe' que não estava bem. Anteciparam a nossa estreia, então era horário de verão, novela das 7. Mas não teve uma coisa assim direta: 'trabalho de fulano não está legal'.

Apesar disso, o ator tem boas lembranças de sua estreia nos folhetins globais. "A novela era muito bacana! Você vê um elenco incrível. Rodrigo Hilbert também estava começando lá e foi muito incrível fazer".

Como Daniel Del Sarto entrou em 'Desejos de Mulher'?

Em "Desejos de Mulher", Del Sarto viveu Nicolau, galã jovem que formava um triângulo amoroso com Letícia (Regiane Alves) e Gabriela (Mel Lisboa), porém ele não era a 1ª opção para o papel.

Foi muito desafiador entrar na novela porque já tinha um ator escolhido pelo diretor Dennis Carvalho, mas a Graça Motta e o Euclydes Marinho, pesquisadora de elenco e o autor, estavam fazendo uma pesquisa por fora. Eles não estavam satisfeitos ainda. Ela foi fazer um teste meio por fora e mandou um texto gigantesco que eu fui gravar no Mirante do Leblon. Era falando para a câmera, foi muito marcante, meus colegas de teste não conseguiram decorar o texto inteiro.

Mel Lisboa, Daniel Del Sarto e Regiane Alves formaram triângulo amoroso em 'Desejos de Mulher' Imagem: Reprodução/Internet

Gloria Pires assistiu ao teste de Daniel e gostou:

Depois fiquei sabendo que ela [Graça Motta] foi para o Projac com aquela fita. Ela ficou muito impressionada e tentou vender a ideia para o Denis [Carvalho]. O Euclydes [Marinho] curtiu. A Gloria Pires curtiu também, ela era uma personagem importante da novela, a protagonista. Eles então me chamaram para fazer mais outros dois testes no Projac.

Por onde anda Daniel Del Sarto?

Depois de "Desejos de Mulher", o ator fez outras trabalhos na Globo, como "Kubanacan" (2003). Seu último papel em novelas foi em 2016, em "Cúmplices de Um Resgate", do SBT.

Fiz a novela com a Larissa Manoela no SBT, foi muito legal, um super vilão. Foi ótimo fazer porque dava para brincar com coisas dos extremos né, do cara que dizia que virou um pastor, que se encontrou com Deus, com uma voz mansa, e do outro lado um cara super maldoso.

Daniel Del Sarto na novela 'Cúmplices de Um Resgate' Imagem: Reprodução/SBT

Daniel tem se dedicado ao teatro e a shows nos últimos anos. "'Anos 80 - Uma Experiência Ploc' é um espetáculo que faz uma viagem no tempo aos anos 1980, misturando com histórias minhas dos anos 1980, coisas engraçadas, então tem um pouco da linguagem do stand-up também".

No espetáculo musical, Daniel relembrava a novela "Desejos de Mulher". "Quando a gente homenageia as trilhas de novelas, digo que estava muito feliz em 2002, porque estava vivendo meu primeiro protagonista na Rede Globo e tinha uma música incrível. É uma música que sempre a plateia canta a letra inteira que é 'Epitáfio', que era a música tema do Nicolau".

"Anos 80 - Uma Experiência Ploc" ganhou uma versão infantil. "É um teatro imersivo que traz as crianças para o palco, faz os pais brincarem juntos com as crianças, eles cantando as músicas dos anos 1980".

Atualmente, o famoso também apresenta um programa de entrevistas no Youtube. "É o programa 'Pense Muito Bem'. Eu busco convidado num lugar no meu carro, então a gente já começa a entrevista no carro e depois eu levo ele para um lugar surpresa".