Ex de Buda do BBB aproveita praia de biquíni e internet elogia

Camila Moura, professora e ex-mulher do brother Lucas Buda, que está confinado no BBB 24, aproveitou o domingo de Páscoa em uma praia no Guarujá. Moura usou um shorts jeans, um biquíni vermelho, óculos escuros e um chapéu de palha.

"Quem é essa menina de vermelho?", Camila escreveu na legenda da publicação.

Elogios de internautas. Em resposta às fotos de Camila, a internet encheu a ex de Buda de elogios, inclusive falando que o brother estarva a "enfeiando": "Muier, tú tá bonita, aquele homem estava te enfeiando", comentou uma internauta.

"Quero só ver a cara do Buda vendo a mulher que ele perdeu. Ela simplesmente mudou até o DNA, está completamente perfeita", escreveu outro nos comentários.

Fim do relacionamento. Camila Moura terminou com Lucas Henrique, o Buda, após o brother - que ainda está confinado - ter se aproximado da sister Pitel.

"Bagunçou com meu jogo". No reality, Buda afirmou, em tom de flerte, que Pitel "bagunçou" com seu jogo - o que Camila considerou desrespeitoso, e foi desabafar nas redes, onde encontrou sucesso, somando já 3 milhões de seguidores no Instagram.