Filho diz que Gal Costa e Wilma Petrillo eram só amigas; empresária rebate

Gabriel, único filho de Gal Costa, afirma que a mãe e Wilma Petrillo eram apenas amigas, apesar de terem vivido mais de 20 anos sob o mesmo teto.

Ele e a empresária, que cuidou da carreira da cantora por décadas, dão versões diferentes em entrevistas que vão ao ar hoje no "Fantástico". As declarações acontecem em meio à briga pela herança da estrela, que morreu em novembro de 2022.

"Ela virou empresária da minha mãe, realmente. Elas começaram a morar juntas mas sem nenhum tipo de relacionamento além da amizade e trabalho", afirma Gabriel Costa em um trecho divulgado ontem pela TV Globo.

Já Wilma, que luta na Justiça para que sua união estável com Gal seja reconhecida, afirma que é impossível dizer que elas não eram um casal.

"Não pode dizer que não seja um casal, a cumplicidade que nós tínhamos era muito grande, o amor maior ainda, eu sei que Gal me amava muito", rebateu.

Os dois também comentaram o pedido de Gabriel para exumar do corpo da mãe. A ideia do jovem de 18 anos, segundo a advogada Luci Vieira Nunes, é levar os restos mortais da cantora de São Paulo para o Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

A advogada do rapaz já negou que a exumação seja para investigar a morte da cantora, mas ele afirmou ao Fantástico que "quer ter certeza" da causa: "Eu só quero ter certeza que é realmente a parada cardíaca, entendeu? Por que foi tudo muito repentino."

Eu não sei do que ele está desconfiando, se ele acha que eu matei a mãe dele."

questionou Wilma

Briga envolve disputa por herança

Wilma foi nomeada inventariante dos bens deixados por Gal no segundo semestre de 2023. À época, Gabriel ficou sob a guarda temporária da empresária, porque ainda não havia completado 18 anos.

Mas agora, após atingir a maioridade, o filho de Gal reivindica o direito à herança deixada pela cantora. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária da artista. O processo corre em segredo de justiça no TJ-SP.

Gabriel também recorreu à Justiça de SP para pedir a anulação de um documento em que reconhecia a união entre Wilma e Gal, quando tinha menos de 18 anos. A existência do processo foi confirmada à reportagem de Splash pela advogada do jovem.

Já em 2024, o rapaz entrou com um pedido de exumação do corpo da mãe. A advogada Luci Vieira Nunes, que representa o jovem, afirma que o pedido tem como objetivo levar os restos mortais da cantora de São Paulo para o Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Wilma teria comandado o sepultamento de Gal na capital paulista, contrariando um desejo da cantora.

Em março, Wanessa Bispo, advogada de Wilma, afirmou que não há dúvidas sobre a causa da morte da cantora, que tratava um câncer na região do nariz. Ela ainda entrou com um pedido de reconhecimento da união estável entre a cliente e a artista.