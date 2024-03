Lázaro e Torloni: The Masked Singer surpreende ao revelar Pipoca e Vagalume

O The Masked Singer de hoje revelou os famosos que "vestiam" duas fantasias digitais. A primeira revelada foi a Pipoca: a "desmascarada" era a atriz Christiane Torloni. Depois, foi revelada a identidade do segundo personagem que não foi para a final do reality, o Vagalume: Lázaro Ramos.

O que aconteceu

Na primeira semifinal do programa, a Pipoca e o Vagalume disputaram vagas na final com a Preguiça e o Bode, os dois últimos se classificaram.

Claudia Raia, jurada convidada de hoje no The Masked Singer, apostou que a Pipoca era a atriz Christiane Torloni — e acabou acertando o palpite.

Já a jurada fixa Taís Araújo apostou que o Vagalume era seu marido, Lázaro Ramos, acompanhada por Sabrina Sato.

As duas acertaram, mas Lázaro não esteve presente no palco. Afastado da novela "Elas por Elas" após um problema de saúde, ele teve que gravar cenas atrasadas.