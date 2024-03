Do BBB 24 à sala de cirurgia: os procedimentos estéticos pós-eliminação

Já é costume para os ex-BBBs buscarem por procedimentos estéticos ao deixarem o reality show. Do BBB 24 (Globo), alguns eliminados já recorreram à agulha para mudarem o visual.

Confira os procedimentos estéticos já feitos pelos ex-BBB 24:

Deniziane

Anne fez uma harmonização facial após deixar o BBB para "realçar sua beleza" e "melhorar sua autoestima", segundo disse aos seus seguidores. O procedimento, que não é permanente, afinou traços do rosto da sister e preencheu seus lábios.

Luigi

A fim de melhorar sua aparência, Luigi iniciou em fevereiro um procedimento estético ortodôntico para corrigir seus maxilares, segundo noticiou Fábia Oliveira.

Michel

O ex-brother anunciou que começou uma harmonização facial, iniciando por uma lipoaspiração da "papada" e preenchimento do queixo com ácido hialurônico.

Raquele

Poucas horas depois de deixar o reality, Raquele usou técnicas para definir as sobrancelhas, realçar lábios e restaurar o brilho da pele.

Ao Gshow, a sister ainda disse que pretende reduzir o tamanho das mamas, pois sente muitas dores nas costas. "Não é estética, eu realmente preciso", disse. "No meu rosto, no restante do corpo, a não ser as mamas, eu não tenho vontade de mudar absolutamente nada. Eu gosto do meu rosto, gosto do jeitinho que eu sou".

Thalyta

A segunda eliminada do BBB 24 realizou uma lipoaspiração no abdômen, costas, braços, perna e "papada". A ex-sister também fez um procedimento para aumentar o bumbum.

"Estou muito feliz. Ainda estou um pouco inchada, mas adorei o resultado. Meu bumbum está lindo. Estou me sentindo a Kim Kardashian", brincou nas redes sociais.

Pizane

Enquanto alguns brothers correram para a sala de cirurgia, outros rejeitam qualquer mudança estética. É o caso de Lucas Pizane, que foi a público negar as propostas que recebeu pós-BBB.

amigos doutores parem de me fazer proposta pra procedimento estético pq NAO VOU FAZER tchau brigado pic.twitter.com/L32vNzEJDu ? Lucas Pizane (@olucaspizane) January 30, 2024

