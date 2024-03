Davi se acerta com Matteus após acusação: 'Fui julgado por um psiu'

Davi e Matteus conversaram hoje no BBB 24 (Globo) após discutirem ontem e Matteus acusar Davi de ser "desrespeitoso"..

O que aconteceu

Os brothers se reuniram na área externa para explicarem seus pontos de vista. Eles conversaram e Matteus se desculpou.

Davi: "Ontem eu estava analisando nossa conversa. É normal uma pessoa sentir algo e querer falar, mas algumas coisas que você situou eu fiquei analisando. Uma delas foi que eu queria ser 'certão' em tudo. 'Certão' em tudo o quê?".

Matteus: "Eu pontuei que, no meu ver, em alguns assuntos, tu não dá o braço a torcer. Eu tenho a minha opinião, sei que tu tem a tua, isso é normal. Esse é o meu ponto de vista, não é querer apontar que tu é o 'certão' em tudo. Eu não gosto de ficar de rusga com ninguém, só que dependendo da situação, eu prefiro viver isso da melhor forma possível. E às vezes tu não dá o braço a torcer em determinadas coisas. Pode ter soado de uma maneira pesada, mas não é no sentido literal. Tu levou pra um tom que eu não queria chegar, entendeu?".

Davi: "Eu quis te mostrar que eu te respeito e você me respeita. Existe um respeito entre você e eu. O que eu trouxe de ponto eu tenho argumento pra falar. Eu queria só argumentar porque você usou a palavra 'desrespeitoso'".

Matteus: "Tu levou o desrespeitoso no sentido literal da palavra. Eu sei que a gente já estava conversando sobre outras coisas, e discordância é normal. Se eu tiver uma coisa que não está resolvida contigo, eu gosto de resolver as coisas. Aquele assunto da Isabele e teu, que achei vocês diferentes, foi resolvido. Posso até ter errado, mas, no meu ver, era um assunto tão pequeno que eu queria deixar claro ali".

Davi: "Toda palavra tem um peso. Se eu chamo o Bin de traidor, tenho que me comprometer com o que falei. Eu sei o que estou argumentando".

Matteus: "Não é que eu disse que aqui tu está sendo desrespeitoso. É uma dica de amigo. As gurias estavam rezando ali. Não estou te colocando defeito. É importante ficar em silêncio naquele momento. Eu senti que poderia ter sido diferente ali. Se eu fosse levar de maneira pesada, aí a gente tinha brigado. Mas a gente brigou? Não".

Davi: "Todo mundo ora todo dia, ninguém está aqui para respeitar religião de ninguém. Eu respeito todo mundo aqui dentro. Estou falando da palavra que você vem utilizando. Não estou falando do momento, estou falando da palavra. Você tá falando comigo toda hora 'desrespeitoso'. Aqui a palavra conta muito. Eu fui julgado por um 'psiu'".

Matteus: "Te entendo, assim como me senti desconfortável com a situação que nem tinha tanto volume. Eu entendo, te peço desculpas. Pra mim, eu nem levei dessa forma. Te acho um cara respeitador, tu faz muitas coisas aqui e mostra o quanto você é respeitador. Vou procurar me policiar. A gente já viveu tanta coisa legal aqui dentro. Eu fiquei chateado. Eu quis resolver antes da festa, por mais que a gente entrasse num clima chatinho".

Davi: "Eu estava falando com a Isabelle: Se o cara está falando que sou desrespeitoso, chega lá na frente e ele vai usar isso. Aqui é um jogo".

Matteus: "Não, jamais. Quero que tu entenda que não é um argumento meu, que isso vai virar uma pauta pra votar em ti. Não vai. Se chegar no top 5, eu vou, por exemplo, votar em ti, 'vou votar no Davi porque eu tenho que fazer isso, é um cara que eu vivi grandes coisas aqui'. Pra ti soou como se fosse prejudicial pra ti no jogo. Eu estava chamando atenção como amigo".

Davi ainda afirmou que Isabelle não se afastou de ninguém e que é natural que ele tenha assuntos que prefira conversar apenas com a manauara.

Davi: "Se eu passar o dia inteiro conversando com ela, é normal".

Matteus: "Sim. Não falei querendo pesar o assunto".

