'Dança dos Famosos': veja como ficou a classificação dos grupos após o programa de hoje

Após a Dança dos Famosos que foi ao ar neste domingo, 31, no Domingão Com Huck, a classificação foi atualizada. O apresentador Luciano Huck destacou que os integrantes do Grupo D, o pior colocado, estão na repescagem: "Estaremos aqui torcendo por vocês. Semana que vem vocês dançam a pisadinha nesse palco".

Vale lembrar que os grupos são os seguintes:

Grupo A: Samuel de Assis, Lucy Alves, Tati Machado e MC Daniel

Grupo B: Henri Castelli, Juliano Floss, Barbara Reis e Bárbara Coelho

Grupo C: Enrique Diaz, Amaury Lorenzo, Klara Castanho e Talitha Morete

Grupo D: Lexa, Micael Borges, Gabriela Prioli e Matheus Fernandes

Classificação da Dança Dos Famosos após o programa de hoje (31/03/2024)

1 - Grupo A - 232,9 pontos

2 - Grupo C - 229,2 pontos

3 - Grupo B - 227,1 pontos

4 - Grupo D - 226,8 pontos