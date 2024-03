Quem é Can Yaman, ator turco que causou alvoroço em São Paulo

Can Yaman, 34, ator turco, participou de um encontro com fãs em São Paulo na noite de ontem (30) e causou alvoroço.

Quem é ele?

Can Yaman nasceu em Istambul, na Turquia, e protagoniza a novela "Senhor Errado", disponível na Globoplay. Formado em direito, era advogado até começar a atuar, em 2014. Seu primeiro sucesso foi na série turca "Erkenci Kus" (Pássaro Madrugador).

A fama internacional veio com as séries "Dolunay", "Bay Yanl??", "?nad?na A?k", "Gönül ??leri" e "Hangimiz Sevmedik", todas vendidas para vários países.

Can Yaman é um dos destaques de "Senhor Errado" Imagem: Reprodução/Instagram

Há 4 anos, Yaman mora em Roma, na Itália. No ano passado, ele finalizou as gravações da segunda temporada da série italiana "Viola Come II Mare", vendida para mais de 40 países e comprada pela Netflix Itália e Espanha.

Ele é seguido por mais de 10 milhões de pessoas nas redes sociais, e muitos desses fãs são do Brasil. No ano passado, em seu aniversário, fãs brasileiros parabenizaram o ator com uma homenagem nos telões da Times Square.

Ontem, Yaman esteve em um encontro com fãs em São Paulo, na Audio. Em vídeos do evento, é possível ouvir a gritaria das fãs. Além desse encontro, o ator também conta com outras agendas pela cidade, incluindo uma visita especial a crianças e adolescentes em tratamento oncológico, através da associação criada por ele, Can Yaman for Children.