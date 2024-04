Beatriz revela 'vontade de beijar as câmeras' do BBB 24; entenda

Beatriz conversou com Isabelle no banheiro do BBB 24. As duas refletiram sobre a experiência e disseram que querem aproveitar o programa ao máximo. A atriz, inclusive, confessou uma vontade de beijar as câmeras da casa por isso.

O que aconteceu

A guarulhense explicou o porquê fica tão feliz ao encontrar um artista no programa. Ela disse que as experiências com os shows nas festas, por exemplo, lembram o quanto ela é grata por estar no BBB 24.

Bia voltou a contar que a mãe a levou no médico por achar que havia algo de errado com a filha. Com isso, ela falou sobre a importância de aproveitar o BBB 24.

Beatriz: "Eu sou fora da curva. (...) O médico falou 'Ela nasceu para brilhar, o cérebro dela é mais avançado do que uma criança de três anos de idade' (sic). Eu nasci assim, Deus me fez assim, não tenho culpa. Não vou fugir de quem eu sou"

Isabelle: "Eu acho que você tá certa. Aqui, a gente tem que viver tudo de forma intensa. É uma coisa que eu penso. Por exemplo, as festas... Cara, viver tudo! Os artistas, a comida, a decoração. Teve um dia que eu acordei cedo e fiquei vendo ali a decoração, tipo, o gavião, a coruja ali embaixo, as plantas. Sabe por quê? Porque a oportunidade é única"

Bia: "Teve um dia, Isabelle, que eu subi na escada e eu queria tocar no teto. Eu dei um beijo na câmera do confessionário, queria beijar a câmera do confessionário. Só não beijo as câmeras aqui porque elas são altas, mas eu morro de vontade de beijar as câmeras aqui. Se eu pudesse, eu saía beijando todas as câmeras, porque eu gosto! (...) Se eu pudesse, me pendurava no teto. Eu fui na escada ali indo para o Líder e fiz assim [tocou] no teto. Aí o teto é fofinho, ele subiu e desceu, sabe? Eu gosto de tocar nas coisas, de ver a textura. Isso aqui não é normal! Outra coisa, vai vir outra edição e essa edição aqui vai ser desmanchada. É um cenário que nunca vão fazer igual"

