BBB: Madrugada de festa tem desabafo de Matteus e crítica de Davi às Fadas

O Top 10 do BBB 24 (Globo) teve uma madrugada agitada com mais uma festa na casa — desta vez, ao som de É O Tchan. Veja os destaques da noite abaixo.

O que aconteceu

Lucas e Pitel criticaram uma atitude de Beatriz durante a festa: a sister tomou uma bebida direto da garrafa ao invés de usar um copo. "Sem noção, ela não está na casa dela", disse o professor.

Bia afirmou para Alane que Sheila Carvalho era Gretchen: "Com certeza virou meme."

Após a treta com Davi, Matteus disse para Isabelle que "não será pisoteado" no jogo: "Não gostei do jeito que ele falou comigo."

MC Bin Laden se desculpou com Matteus pelo bate-boca que os dois tiveram no último Sincerão: "Errei muito naquela segunda-feira. Te peço desculpas. Gosto de você e não tenho nada contra."

Davi afirmou para Isabelle que o grupo Fadas está usando os dois para chegar à final: 'A gente é um canal para eles."

