MC Bin Laden se desculpa com Matteus por bate-boca no último Sincerão

No fim de festa do BBB 24 (Globo), MC Bin Laden pediu desculpas para Matteus pela discussão que os dois tiveram no último Sincerão.

O que aconteceu

Bin se desculpou por ter ofendido Matteus na dinâmica: "Ali foi muito à flor da pele, muita coisa. Jamais ia querer procurar briga lá fora. Ao contrário, ia te chamar para gente jogar bola, se conhecer."

O cantor disse que, para ele, é difícil falar mal do rival de jogo: "Às vezes consigo ver mais coisas boas em você do que coisas ruins. Eu falo isso para as pessoas, mas tenho que ver coisas ruins para falar."

Mas mano, independente de qualquer coisa, tenho que te falar um bagulho: eu gosto de você e não tenho nada contra. MC Bin Laden

Matteus pontuou que da porta do BBB para fora não teria mais nada contra o funkeiro: "Aqui a gente vai seguir, qualquer argumento a gente vai ter que usar um contra o outro."

O gaúcho completou que fora do programa os dois vão aproveitar muito juntos — e Bin aproveitou para ressaltar: "Juro para você, sei que errei muito naquela segunda-feira. Te peço muitas desculpas, juro para você que nunca arrumei tanta confusão na minha vida."

