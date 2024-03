Lucas Buda diz que discurso de Tadeu fez Isabelle apostar em Davi

Em um papo com Fernanda e Pitel no BBB 24 (Globo), Lucas Buda analisou a cronologia da amizade de Isabelle e Davi — e disse que a Cunhã apostou no amigo após um discurso de Tadeu Schmidt.

O que aconteceu

Na conversa, Buda afirmou: "Esse movimento dela [Isabelle] de não se comprometer com o Puxadinho e não jogar junto acontece quando o Tadeu fala da amizade dos dois."

O professor, então, lembrou do discurso de Tadeu no Paredão que eliminou Marcus — ele disputou a berlinda com Davi e Isabelle. Em sua fala, o apresentador frisou a amizade dos amigos que vieram do Puxadinho.

Buda seguiu: "Se você pegar a cronologia dos fatos, nesse momento em que o Tadeu afirma a amizade deles para eliminar o Marcus, ela começa apostar mais na amizade com o Davi."

Pitel concordou: "Até então, ela sabia que Davi estava tirando ela pra ninguém e que ele estava tentando entrar no Fadas."

