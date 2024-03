Fernanda desabafa sobre relação com Bin: 'Meu limite esgotou'

Fernanda conversou com Lucas Buda no BBB 24 (Globo) e desabafou sobre a sua relação com MC Bin Laden no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Fernanda disse que ainda tem receios com Bin: "Até hoje, ele não me falou tudo. Depois que a gente se resolve, ele pega, dá um surtinho e decide não falar comigo por uns dias."

A modelo afirmou que sua paciência com o funkeiro terminou, já que o brother não consegue se expressar claramente: "Pessoas têm limites, e o meu com ele já se esgotou."

Continuo amando, continuo gostando, continuo desejando as melhores coisas da vida para ele. Continuo querendo ele do meu lado e continua sendo meu pódio, mas já tenho limites bem marcados com ele. Fernanda

A sister ainda pontuou que enxerga que a relação dos dois está inflamada dos dois lados, já que o brother se sente injustiçado em diversos pontos e comenta com Pitel: "Eles dois [Bin e Pitel] nunca se deram bem. Pitel não tem paciência nenhuma com ele, e ele sabe disso. [...] São uns movimentos que eu não entendo."

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Resultado parcial Total de 994670 votos 13,66% Beatriz 63,67% Fernanda 22,67% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 994670 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash