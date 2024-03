Davi diz que 'está sendo usado' por aliados para chegarem à final

Em um papo com Isabelle no BBB 24 (Globo), Davi disse acreditar que a dupla está sendo usada pelo restante do grupo Fadas — Alane, Bia e Matteus — como um canal para chegarem à final do programa.

O que aconteceu

Na conversa, Isabelle disse que o grupo das Fadas gosta muito de Davi: "Se não gostassem, não estariam assim."

O baiano disse que, ao chegarem ao Top 5, ele e Isabelle serão alvos na casa: "Isabelle, entenda: está chegando o final do jogo e elas querem ir para a final. A gente é um canal para eles irem para a Final."

Quando chegar no Top 5, independente de quem vai ser o campeão ou não, eles vão usar a gente para chegar até o Top 3. No Top 5, eles vão votar na gente para ir ao Paredão . Davi

A dançarina apontou que, querendo ou não, Alane, Bia e Matteus são suas prioridades no jogo: "A gente não tem como interferir e está tudo bem. Não significa que não gostem de mim ou de você."

Davi, então, relembrou sua recente treta com Matteus: "As falas dele foram contraditórias. Ele falou que eu quero ser o certão em tudo. Quero que ele argumente! Ele que começou o assunto e foi o abestalhado da história com uma coisa que não tem nada a ver. Eu e você temos uma amizade antes dele."

