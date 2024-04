BBB 24: Davi discorda de estratégia de Beatriz: 'Isso não existe'

Davi disse que não concorda com o pensamento de Beatriz sobre estratégias de Paredão no BBB 24 (Globo). Em papo com Isabelle, o baiano fez uma previsão sobre a próxima berlinda.

O que aconteceu

No papo, Davi perguntou se o grupo Fadas combinou alguma estratégia para a formação do novo Paredão neste domingo (31). Isabelle disse que não fecharam uma estratégia.

Davi, então, criticou um pensamento de Bia, sobre escolher com quem quer participar da berlinda.

Davi: "As pessoas que chegaram até aqui, todas têm um potencial, todas têm um mérito. Eu tava falando com ela (Bia) uma coisa que ela não via. Ela sempre quis botar a Giovanna no Paredão com ela, porque ela falou que a Giovanna podia ter se mostrado mais no jogo. Eu falei: 'Isso não existe. Ela passou uma parte do jogo debilitada, e, depois que ela melhorou, ela tá se mostrando no jogo. (...) Ela tá tentando ir na levada do boi, e acho que ela melhorou sim, se mostrou mais, se dedicou mais. Não existe isso de querer ir pro Paredão com uma pessoa que você acha que é Planta e que vai sair, e que você vai ficar. Você tem que confiar em você mesmo"

Davi também desabafou: "Ontem, em cima do palco, eu chorei pensando no que eu já passei até aqui nesse programa. (...) Eu não vou me esquecer daquele dia que eu fiz o bolo pro Rodriguinho e ele não foi comer no aniversário dele. Era só pra cantar os parabéns. Preparei uma mesa tão bonita, passei a madrugada toda fazendo aquela mesa. Tem coisa que foge da dinâmica"

