BBB 24: 'Chega lá na frente e vai querer me f*der', diz Davi sobre brother

Após uma longa conversa entre Davi e Matteus, o baiano decidiu se afastar do grupo Fadas nas últimas semanas do BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Davi e Matteus discutiram mais cedo neste sábado (30). O baiano não gostou da reação do brother, e Davi afirmou que vai se afastar do grupo Fadas após o papo.

Davi: "Eu tô vendo que eles estão criando argumentos, mas próximos de mim. Eles estão criando argumentos e, quando chegar no top 5, eles vão utilizar"

Isabelle: "Nossa, Davi. Isso é muito sério. Você tem certeza que acha isso?"

Davi: "Eu acho, Isabelle. Tenho uma percepção disso. Hoje eles podem estar querendo se aproximar da gente, porque a gente tá em quantidade maior, a votação vai ser maior, pra colocar alguém no Paredão, pra não ficar fraco. Em nenhum momento da conversa eles se posicionaram pra falar: 'Acho que o Davi tem razão no que ele tá falando'. Em todos os momentos, Alane veio defender o Matteus, e em outro momento a Bia falou. (...). Pra mim, isso é muito complicado. Uma pessoa que tá do meu lado estar me avaliando, tá me observando. Eu tô levando ele como amigo, aí chega lá na frente e ele vai querer me f*der"

Davi: "Abri meu olho. Eu tava me deixando levar muito levar pelo coração, por eu gostar, por estar perto, por estar dormindo junto, por brincar, por ir na academia. Eu sei que sou uma pessoa muito razão"

Isabelle: "Eu só não queria que isso ficasse no seu coração porque, muitas vezes, a gente deixa algo se plantar no nosso coração e a gente perde a graça do momento. (...) Eu vejo que ele gosta tanto de ti, que eu não vejo esse clima assim. O que você pensa em fazer?"

Davi: "Não vou estar andando com pessoas que tenho como amizade, tenho como prioridade, mas elas estão analisando meus defeitos pra futuramente jogar na minha cara. O que eu penso em fazer é ficar na minha. Me afastar mesmo, dormir, acordar, seguir meu jogo como sempre segui. O jogo é meu, o jogo não é de ninguém. Não vou alterar nenhuma rota, vou seguir o meu. Não consigo ser falso, não consigo levar uma amizade na falsidade"

Isabelle: "Pra mim, vocês têm uma amizade. Pra mim, tudo parte de um diálogo"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Resultado parcial Total de 929139 votos 14,06% Beatriz 63,00% Fernanda 22,94% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 929139 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash