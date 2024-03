Após término com Dolabella, Wanessa reaparece em almoço ao lado da família

Após o término do namoro com o ator Dado Dolabella, a cantora Wanessa Camargo, ex-participante do BBB24 (Globo), reapareceu na tarde de hoje ao lado da família. Ela esteve em um almoço na casa da mãe, a empresária Zilu Godoi, localizada em São Paulo.

O que aconteceu

Além de Zilu, Wanessa aparece na gravação ao lado da irmã, Camilla Camargo, e dos filhos, José Marcus e João Francisco, frutos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, além de outros familiares, em um domingo de Páscoa.

Nas imagens, Wanessa surge sorridente, abraçando a irmã e dando um selinho em um dos filhos.

O surgimento da cantora, em vídeo, ocorre dias após do término de seu namoro com Dado Dolabella e de sua expulsão conturbada do reality show da Globo, após denúncia de agressão a outro participante, o baiano Davi.

Nesta semana, a filha de Zezé também precisou vir a público para negar que estivesse internada.

Segundo notícias que circularam nas redes sociais, a cantora teria procurado ajuda em uma clínica psiquiátrica e também estaria buscando retornar para um retiro espiritual. Isso tudo para amenizar o "cancelamento" gerado por sua participação no programa.