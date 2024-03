Quem é Alexandre Furmanovich, ex que Leticia Birkheuer acusa de agressão

Leticia Birkheuer, 45, acusou o ex-marido, Alexandre Furmanovich, 39, de agressão.

Quem é ele?

Furmanovich é filho de uma designer de joias de luxo e foi casado com Leticia Birkheuer entre 2011 e 2013. Eles são pais de João Guilherme Furmanovich, de 12 anos.

O empresário participa da marca de sua mãe, Silvia Furmanovich. Ele divulga no Instagram as peças da marca, que são artigos de luxo: itens usados podem ser encontrados à venda por até R$ 60 mil.

Seus gostos sempre tenderam ao luxo. Em entrevista para a revista Istoé em 2010, aos 26 anos, ele falou sobre seus restaurantes favoritos: "Amo a culinária italiana, mas um dos meus restaurantes preferidos fica em Paris. Chama-se Strezza. Em São Paulo, costumo ir ao Gero, onde sempre peço ravióli de brie com rúcula e o creme de mascarpone com chocolate. Um dos meus programas preferidos é sair para jantar com os meus amigos."

Em outubro de 2013, Furmanovich disse em entrevista à revista "Contigo!" que foi ele quem decidiu terminar a relação com Leticia: "Tomei essa decisão há duas semanas. Partiu de mim. A prioridade é nosso filho ficar bem".



Após a separação, Alexandre e Leticia passaram a morar em cidades diferentes. Em 2021, Leticia disse que a distância dificultava a relação do ex com o filho, mas que isso havia mudado na pandemia.

O João tem o pai dele, mas, por causa da distância, vê menos, não tem como ser toda semana. Então, me responsabilizo mais pelas coisas dele. Por incrível que pareça, na pandemia isso melhorou. Como a aula estava sendo on-line, ele podia passar alguns dias com o pai sem prejudicar a escola. Foi ótimo, porque a convivência deles se intensificou. Na vida normal, não é fácil estar sozinha no Rio de Janeiro criando um filho. É reunião da escola, pediatra... Agora que tudo está voltando, como ainda não estou trabalhando, fico mais disponível. Birkheuer em entrevista à jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo,

Em 2022, ela criticou publicamente o ex pela criação do filho. Letícia disse que o joalheiro não impunha regras para a criança, e ela acabava sendo vista como uma "bruxa".

Splash tentou contato com Alexandre. O espaço segue aberto para manifestação.