Adriane Galisteu fala sobre ficar 7 anos sem chocolate: 'Me jogava'

A apresentadora Adriane Galisteu respondeu a perguntas de fãs no seu Instagram, no último sábado (30), e contou sobre sua experiência com uma promessa que a levou a ficar 7 anos sem comer chocolate. Galisteu só comia o doce no feriado da Páscoa.

"Fiquei 7 anos sem comer chocolate e aí, quando chegava a semana de Páscoa, e eu me jogava, comia tanto tanto tanto, que passava até mal", relatou a apresentadora.

"Me comportando". Adriane abriu a caixa de perguntas contando que, nessa Páscoa, está sendo mais equilibrada no seu consumo de chocolate - doce no qual ela é viciada - mesmo que coma todos os dias.

"Estou me comportando nessa Páscoa, ainda não me matei no chocolate, como todo dia, mas, ainda não fiz como fazia antes", falou.

Fim da promessa. Após terminar o seu período de não comer chocolate, Adriane Galisteu começou a consumir mais equilibradamente, de forma a não passar mal e não exagerar, como fazia anteriormente.

Menstruação. A apresentadora também contou que, antes de começar a menstruar, ela sentia muita vontade de comer doces e chocolates - e ela até foi conversar com médicos sobre, que a contaram que é uma queda hormonal que faz ela ter vontade de comer doce.