TV descendo do teto e piscina com capa: Virginia Fonseca mostra sua mansão

Virginia Fonseca, 24, detalhou as reformas que estão sendo feitas em sua mansão, onde vive com o marido Zé Felipe e as filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor.

O que aconteceu

A influenciadora publicou um vídeo no seu canal no Youtube detalhando as reformas.

Entre elas, haverá uma TV que desce do teto no banheiro. "Pra gente assistir TV enquanto está na banheira".

Ela contou também sobre um cofre. "O que mais vou gostar no meu closet, que acho que vai facilitar muito a minha vida, que é tipo um cofre na penteadeira. Vai ser super prático e maravilhoso."

Na área de lazer, também há um teto "especial", que a influenciadora afirmou que contará depois para que funciona.

A Brinquedoteca das "Marias" e de José, filho que o casal espera, também passou por uma reforma. "Vai ter uma árvore no meio e um negócio para as crianças subirem."

A piscina, de 100 m² e de pedra natural, terá uma capa controlada por controle remoto.

Virginia Fonseca mostra reforma em mansão Imagem: Reprodução/Youtube