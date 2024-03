Vanessa Rozan testa técnica do delineado gatinho com grampo de cabelo

A aplicação do delineador é um desafio para a maioria das pessoas. "Em primeiro lugar, porque um olho não é igual ao outro", explica Vanessa Rozan no episódio deste sábado (30/3) do quadro Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa. A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora testa um truque que promete facilitar o delineado perfeito com apenas um objeto: grampo de cabelo.

A receita é simples:

Deposite o delineador nas pontas do grampo; Aproxime as pontas "sujas" de delineador da pálpebra e pressione, usando o grampo como um carimbo; Preencha o traço com mais produto.

Mas, será que funciona? Assista ao episódio completo no topo da página para saber se a técnica foi aprovada pelo Lab da Beleza.

Às terças e sábados, Vanessa vai desvendar trends das redes sociais, testar produtos, mostrar opções mais baratas de produtos gringos queridinhos —os "dupes"—, além de levantar debates importantes no formato "maquia e fala". Sempre em vídeos curtos, com muita informação e bom humor.