Vanessa Lopes volta às redes após desistência do BBB: 'Medo e alívio'

A influenciadora e ex-BBB Vanessa Lopes está de volta às redes sociais após sua desistência do reality em janeiro. Neste sábado (30), a tiktoker fez postagem em seu Instagram, refletindo sobre as suas experiências e aprendizados nos últimos meses.

E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo.

"Tudo é muito sufocante". Após pedir desistência do BBB com "quadro psicótico agudo", a influenciadora se afastou de todas as suas redes e seu trabalho. No texto publicado, ela conta que os últimos meses foram cheios de medo.

Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem

"Alívio nas coisas pequenas". No entanto, na mesma publicação, Vanessa Lopes também tirou um tempo para falar sobre sua recuperação, destacando o tempo que passou com família e amigos - além do impacto que a atividade física teve em sua vida.

Desistência. No início do BBB 2024, a influencer decidiu por apertar o botão de desistência da casa, após estar lidando com uma situação psicológica delicada. Os brothers e sisters tentaram impedir Vanessa, mas, a influenciadora já estava decidida.

"Agir por impulso não é algo errado aqui. Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou... Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura", falou na época.

Leia abaixo o texto completo do retorno de Vanessa Lopes para as redes.

"Medo e alívio?

Ansiedade... Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo!

Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim.

Comer muito para procurar prazer e alívio em algo já que tudo é sufocante demais! Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem; medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser "louca"(doida) e real demais; medo de ser normal e sem graça?

Essas foram minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio!

Alívio de estar com minha família.

Alívio de estar com amigos.

Alívio nas atividades físicas.

Alívio a cada passo de melhoria no tratamento.

Alívio com cada banho, cada abraço, cada música cantada, cada esporte, cada dança, cada respirada ao ar livre.

Alívio nas coisas pequenas que nos fazem lembrar que estamos vivos!

E foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso.

E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo..."