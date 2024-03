Financiada por fãs cristãos, série sobre Jesus arrasta milhares ao cinema

Do streaming para a TV aberta e agora para as telonas do cinema. A série "The Chosen: Os escolhidos" criada por Dallas Jenkins retrata a vida de Jesus Cristo pelos olhos daqueles que o conheceram: os discípulos. A série ganhou fãs ao redor do mundo e virou febre no Brasil.

Para ter uma ideia, em dois dias de exibição nos cinemas, 100 mil expectadores brasileiros assistiram aos dois primeiros episódios, que ficaram em primeiro lugar nas bilheterias do país.

O que aconteceu:

A primeira temporada da série foi gravada com recursos de um financiamento coletivo e é considerada um dos projetos de entretenimento com maior sucesso que tenha sido financiado dessa forma. Ao longo das 4 temporadas, estima-se que o apoio dos fãs e espectadores ajudou a custear aproximadamente U$$ 100 milhões de todas as despesas que envolveram a produção dos episódios.

The Chosen ultrapassou a marca de 200 milhões de espectadores e se tornou um dos programas mais assistidos do mundo. Em plataformas como Amazon Prime, Peacock e Netflix se mantém como uma das mais populares. Já são mais de 770 milhões de visualizações de episódios e mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais.

A série começa com um foco em Mateus, um cobrador de impostos odiado por seu próprio povo por trabalhar para os romanos. Ele é um homem solitário e amargurado, até que Jesus o chama para segui-lo, transformando sua vida. Além de Mateus, a série também mostra outros personagens emblemáticos na história bíblica, como Nicodemos, um fariseu respeitado que está em busca de respostas espirituais, e Maria Madalena, uma mulher atormentada por demônios que encontra cura e redenção em Jesus.

Ao longo da primeira temporada, por exemplo, vemos Jesus realizando milagres e ensinando suas mensagens de amor, perdão e salvação. Jesus enfrenta a oposição das autoridades religiosas judaicas, que veem sua popularidade e ensinamentos como uma ameaça. Ao longo de cada episódio, a série mergulha nos conflitos internos e nas jornadas espirituais dos personagens, mostrando como o encontro com Jesus transforma suas vidas de maneiras profundas e significativas.

Cesar Belieny, teólogo e consultor religioso das novelas Vai na Fé e Renascer (em que há representação de personagens evangélicos) da TV Globo, assistiu à pré-estreia da quarta temporada no cinema e afirmou que o The Chosen aborda a narrativa bíblica numa conversa com questões contemporâneas.

O desafio deles é fazer com que esse arco dramatúrgico seja um arco que te cative em outras variáveis que é, por exemplo, o personagem Mateus ser representado com um grau de autismo; a forma como Jesus tratou com Pedro; a relação de Pedro com Mateus. São variações e licenças poéticas muito legais e passíveis de acontecer realmente e nada interfere no conteúdo bíblico que tem o objetivo de revelar as boas novas do Reino de Deus. Cesar Belieny.

Weatherford, no Texas, foi o local escolhido para a gravação da primeira temporada, que levou 60 dias para ser filmada. O objetivo era transformar o local na Cafarnaum do período bíblico, local onde, segundo os textos bíblicos, Jesus teria realizado diversos milagres, como a cura do servo do centurião (Mateus 8.5-13), da sogra de Pedro (Mateus 8.14-22), de um paralítico (Lucas 5.17-26) entre outros. Aos fãs da série a boa notícia é que o elenco já está gravando a quinta temporada e devem produzir também a sexta e sétima temporada.

Elenco

Jonathan Roumie, que interpreta Jesus Cristo, além de ator, também é diretor, produtor e dublador. Roumie é mais conhecido por seu premiado papel como Jesus, em The Chosen - Os Escolhidos. Mais recentemente, Roumie estrelou nas telonas o drama épico "Jesus Revolution", da Lionsgate, em que interpreta um enigmático pregador Lonnie Frisbee. A produção arrecadou mais de US$ 50 milhões nas bilheterias e continua superando as expectativas da indústria.

Lara Silva dá vida a Éden, a esposa do discípulo Simão Pedro, interpretado por Shahar Isaac, que no texto bíblico não tem seu nome mencionado. Lara é brasileira, nascida em Minas Gerais e se mudou ainda criança para os Estados Unidos, além de The Chosen, Lara também já esteve no elenco de grandes séries da TV americana e da Netflix, além de participar do filme Blue Ridge.

O personagem Mateus, o odiado cobrador de impostos que abandona sua carreira para seguir Jesus, é interpretado pelo ator Paras Patel. Natural de Flórida, fez sua estreia no filme televisivo "Teen Spirit", no papel principal de Raj Kukuri. O ator também é ex-dançarino profissional de Bollywood.

Jesus no Brasil

A pré-estreia, no Rio de Janeiro, contou com a presença de Jonathan Roumie, o Jesus, e também de outros atores da série. A jornalista Camila Barreira, participou do evento de lançamento e contou à reportagem do UOL sobre como foi seu encontro com o Jesus da série.

Ele foi muito simpático, solícito, tirou fotos. Uma coisa legal é que ele desconstruiu a imagem [religiosa] de Jesus Cristo, ele estava com calça bali e blusa transparente preta super moderna, num look de ator nova-iorquino, enquanto na plateia tinha muita gente fantasiada de apóstolo, então foi legal de ter contato com essa desconstrução de Jesus na nossa frente. Camila Barreira.

Na passagem do elenco ao Brasil, além da visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o grupo também participou do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili, no SBT. Jonathan, quando perguntado sobre como era interpretar Jesus Cristo, garantiu que se tratava de uma missão para ele. O ator principal da série também contou sobre um período de dificuldades financeiras que enfrentou seis anos antes da série.

Cheguei em um ponto em que não estava conseguindo me sustentar e tive um momento de crise. Estava sem dinheiro, sem comida, eu não sabia nem como eu ia arrumar alimento para o dia seguinte e a única coisa que me restou foi ajoelhar, orar e entregar as minhas circunstâncias e a minha vida para Deus.

Jonathan conta que três meses após sua oração foi convidado para interpretar Jesus e sua vida mudou completamente. "Isso é a prova de que nada é impossível para Deus e se você entregar todas as suas dificuldades nas mãos do Senhor, Ele vai resolver", garantiu o ator.

O lançamento dos dois primeiros episódios da quarta temporada acontece simultaneamente em 1.050 salas de 711 cinemas de 158 cidades brasileiras, nos 26 estados mais o distrito federal. A sessão terá duração aproximada de 2 horas e 15 minutos.