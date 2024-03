'Renascer': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 01 a 06/04

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.

Leia o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 01 de abril

Eliana ameaça contar a José Inocêncio sobre Teca, caso Venâncio não concorde em passar a fazenda para seu nome. Deocleciano alerta Damião para o risco que ele corre se o patrão descobrir seu interesse por Eliana. Ritinha não gosta da presença de Eliana na fazenda. Egídio e Dona Patroa convidam Pastor Lívio para celebrar o casamento de Sandra e João Pedro. Norberto se nega a vender a casa de Jacutinga para Rachid. Eliana tenta convencer Mariana a ser sua aliada. José Inocêncio aconselha Pastor Lívio a não se envolver no suposto casamento de João Pedro e Sandra.

Terça-feira, 02 de abril

José Inocêncio sugere a Pastor Lívio que comunique a Egídio que não haverá casamento. Zinha continua evitando conversar com Lu. Eliana pede a Damião que a ensine a lidar com a montaria do cavalo. Venâncio revela a Augusto que Buba é uma mulher trans, e o irmão o aconselha a contar a verdade a José Inocêncio. Augusto emociona Zinha ao falar sobre a morte de Jupará. João Pedro e Sandra visitam o centro de estudos do cacau. Egídio acusa Pastor Lívio de ter tomado partido de José Inocêncio. Mariana conta a Eliana que Damião era um matador. Egídio oferece dinheiro para Tião Galinha tirar a vida de José Inocêncio.

Quarta-feira, 03 de abril

João Pedro conta empolgado a Deocleciano sobre como o centro de estudos do cacau garante o padrão de qualidade do fruto. Neno vislumbra a possibilidade de Teca ganhar dinheiro com a criança que espera. Ritinha rejeita Damião. Damião se rende a sedução de Eliana. Tião Galinha não aceita a proposta de Egídio. Venâncio pergunta a João Pedro se o irmão quer comprar suas terras. Inácia deixa a entender para Eliana que sabe que a moça beijou Damião. José Inocêncio defende João Pedro diante dos filhos.

Quinta-feira, 04 de abril

Bento fica tenso ao pensar em como contar a José Inocêncio que negociou a venda de sua safra de cacau com Egídio. Tião Galinha estranha o desespero de Joana em querer deixar a fazenda de Egídio. Bento tenta explicar a Egídio que não tem como entregar o cacau que lhe vendeu, e acaba sofrendo uma ameaça do coronel. José Inocêncio sugere que Sandra volte para a casa de Egídio, com medo de que algo ruim aconteça. Dona Patroa não gosta de ver Egídio limpando sua arma. Sandra decide terminar com João Pedro. José Inocêncio e Mariana percebem que Eliana está interessada em Damião. Egídio não aceita a volta de Sandra, e expulsa a filha de casa.

Sexta-feira, 05 de abril

Egídio ofende Sandra. Venâncio repreende Buba por ter deixado Neno e Pitoco dormirem em sua casa. João Pedro se preocupa com Sandra. Dona Patroa impede Egídio de bater em Sandra. Sandra se despede da mãe. José Inocêncio dá uma lição em Bento e exige que o filho passe o dinheiro da venda do cacau para João Pedro. Sandra pergunta a Norberto sobre Jacutinga. João Pedro aceita a proposta de sociedade que José Inocêncio lhe oferece.

Sábado, 06 de abril

João Pedro comunica a Bento que não cuidará mais das roças do irmão. Dona Patroa avisa a Joana que a funcionária e o marido não deixarão a fazenda. João Pedro explica ao pai como fez o destrato com Bento. Mariana sente admiração por João Pedro. Dona Patroa consegue que Egídio desista da demissão de Tião Galinha. Deocleciano observa, sem ser visto, Damião e Eliana juntos. Morena estranha a visita de Eliana. Egídio furta roupas de Joana e Tião, e acaba derrubando a gaiola da galinha. Tião Galinha ameaça matar a pessoa que derrubou sua gaiola.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.