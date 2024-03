Após levar fecho de João, Inocêncio fica tentado com ideia perversa

No capítulo de "Renascer" deste sábado (30), João Pedro diz a José Inocêncio que Sandra não é assunto dele. Venâncio conta a Buba que Eliana o ajudou a encontrar Teca e confessa que se deixou envolver pela ex-mulher.

Kika aconselha Eliana a esquecer Venâncio. Pastor Lívio comenta com Joana que estranhou o fato de ela ter sido colocado para fora de casa por Dona Patroa.

Rachid pergunta a José Inocêncio se não seria um mal negócio Egídio morrer, após o casamento de Sandra e João Pedro. Damião teme que Ritinha esteja flertando com Augusto.

Kika conta a Venâncio que Eliana foi para Ilhéus. Damião avisa a José Inocêncio que a ex-nora do patrão chegou na fazenda para lhe fazer uma visita.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.