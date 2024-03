Raio atinge torre de transmissão e tira Globo do ar no ES

Um raio atingiu uma das torres de transmissão da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, durante temporal ocorrido neste sábado (30), e provocou a interrupção do sinal da emissora em municípios da Grande Vitória.

O que aconteceu

Em nota, divulgada nas redes sociais, a emissora informou que equipes trabalham no Morro da Fonte Grande, onde a torre atingida está localizada, para o restabelecimento do sinal na região metropolitana.

A TV Gazeta destacou que, apesar do incidente, a emissora segue sendo transmitida normalmente pelo Globoplay, serviço de streaming da Globo.

O temporal que atingiu a Grande Vitória, na tarde deste sábado, provocou a interrupção do sinal da TV Gazeta em municípios da Região Metropolitana. Um raio atingiu uma das torres de transmissão no Morro da Fonte Grande. Equipes da TV trabalham no local para reestabelecer o sinal o mais rápido possível. Trecho de comunicado publicado nas redes sociais

O sinal da Globo voltou ao ar por volta das 21h, segundo a TV Gazeta.

Um novo temporal atingiu algumas regiões do Espírito Santo, na tarde de hoje, cerca de uma semana depois, quando fortes chuvas já haviam deixado mortos e desabrigados no estado.

No último boletim, publicado pelo site da Defesa Civil, às 11h, no entanto, não havia alertas registrados para a população local.