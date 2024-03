Gata, empresária e discreta: quem é Fernanda Stroschein, namorada de Guimê

Fernanda Stroschein, 28, é a nova namorada de MC Guimê. Os dois assumiram o relacionamento com uma foto nos stories do funkeiro, na manhã de hoje.

Empresária, a jovem é dona de lojas de roupas em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Ela já tinha sido apontada como affair de Guimê no mês passado, em matéria divulgada pelo GShow, mas nunca se pronunciou sobre o assunto.

Com 17 mil seguidores no Instagram, Fernanda tem o perfil privado, deixando como únicas informações públicas os nomes de suas lojas e do escritório de sua mãe, a arquiteta Carla Stroschein.

Saiba mais sobre o namoro

Guimê já tinha confirmado que estava vivendo um romance, apesar de não ser nada "oficial". Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda na última quinta-feira (28), ele manteve a identidade do affair em segredo e afirmou que os dois ainda estavam "se conhecendo".

Está ainda num momento em off [do relacionamento]... Mas é isso, meu coração está [ocupado], tá rolando. Não estamos namorando, estamos nos conhecendo, numa fase bem gostosinha. Estamos bem, graças a Deus."

declarou ele, ao ser questionado pelo apresentador Rogério Vilela se podia revelar a identidade da amada

Esse é o primeiro relacionamento oficial de MC Guimê após o fim do casamento com Lexa. A cantora também está comprometida de novo e recentemente anunciou que está noiva do ator Ricardo Viana.