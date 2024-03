Pitel volta a criticar propagandas de Bia no BBB 24: 'Não é natural'

Giovanna Pitel, atual Líder do BBB 24 (TV Globo), criticou as atitudes e o comportamento de Bia no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto Gnomo, Pitel voltou a dizer que as propagandas da sister na casa soam falsas. Ela ainda disse que, como não conhecia a guarulhense antes do reality, não tem como saber se ela também é assim fora do programa.

"Ela falou: 'Faço propaganda mesmo porque estou na Globo'. Foi isso que eu falei, que não é natural, que ela faz propaganda porque está em um programa de televisão", disse a assistente social sobre Bia.

A sister precisou se retirar do quarto por uns instantes e, ao voltar, completou sua opinião. Ela afirmou jogar com o que sente e percebe.

Não tô nem aí pra isso [as propagandas] fora daqui. Fora daqui não interfere em nada na minha vida. (...) Mas aqui, eu preciso pontuar [essas coisas]. Pitel

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Resultado parcial Total de 904811 votos 14,12% Beatriz 62,75% Fernanda 23,13% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 904811 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash