'Parece que estou sobrando', diz Matteus sobre conversa de Davi e Isabelle

Matteus e Davi discutiram no começo da noite deste sábado (30). O desentendimento começou após o gaúcho se incomodar com uma conversa entre o motorista de aplicativo e Isabelle.

O que aconteceu

O estudante entrou no quarto enquanto Davi e Isabelle conversavam. Ele percebeu que ambos mudaram de comportamento com ele depois disso.

Davi: "Hoje eu estava conversando um assunto pessoal que era meu e dela, que não te diz respeito a nada"

Matteus: "Mas não é questão de..."

Davi: "Você está tentando falar, eu entendo... A gente é um grupo e ninguém deixou de ser um grupo aqui. Não tá acontecendo nada demais"

Matteus: "Não tá acontecendo, é isso que eu to querendo falar! Eu só estou dizendo que quando tem um assunto mais delicado, é só chegar e dizer para a pessoa..."

Davi: "Mas por que a gente ia falar para você? (sic)"

Matteus: "Ai, Davi... É que tu acha que tá sempre certo, e não é assim, Davi"

Davi: "Oxe!"

Matteus: "Mas Davi, só escuta, não tô te punindo e nem nada. Tem que escutar o meu entender e a minha posição. Assim como tu tem a tua forma de ver as coisas, eu também tenho a minha forma de ver as coisas. Às vezes, eu vejo que vocês estão conversando um assunto sério e eu sinto, não diria desconfortável, mas parece que eu estou sobrando, que estou atrapalhando. (...) Eu vi isso [Davi e Isabelle conversando no quarto] e depois eu notei que vocês ficaram um pouco diferentes"

