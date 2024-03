Mulher Melão recusa viagem com admirador e diz o que espera em um namoro

Renata Frisson, mais conhecida como a "Mulher Melão", dispensou as investidas de um fã que ofereceu uma viagem internacional para a influenciadora.

Hoje produtora de conteúdo para sites adultos, Melão afirmou que pode pagar suas próprias viagens e deixou claro o que um homem precisa para namorá-la.

"Só namoro se me apaixonar. E se eu me apaixonar é porque o cara me trata como eu gosto. Então o mínimo que eu espero é que ele seja meu maior fã", afirmou a influenciadora, ao ser questionada nos stories do Instagram se "namoria um fã caso se apaixonasse".

Antes, o mesmo admirador perguntou a Melão: "Se eu bancasse uma viagem internacional a dois, você iria?", recebendo um fora. "Não, eu já me banco várias viagens durante o ano".

Renata já contou que se sente muito melhor hoje que há 10 anos, apesar de o corpão exigir uma rotina intensa de exercícios e dieta. Aos 37 anos, ela tem 2,8 milhões de seguidores no Instagram, repleto de fotos sensuais.