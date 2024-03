Musa atemporal, Monica Carvalho surge de biquíni cavado durante as férias

Monica Carvalho, atriz musa dos anos 90 e 2000, compartilhou cliques de sua viagem para Alagoas nas redes sociais. Aproveitando o clima quente, a atriz apareceu usando diversos biquínis e curtindo praias e piscinas.

Comemorando o aniversário. A atriz foi a Porto de Pedras, em Alagoas, para aproveitar a praia do Patacho, onde está comemorando seu aniversário de 53 anos.

"Comemorando meu aniversário neste paraíso. Só gratidão", escreveu ela na legenda de um post, acrescentando em outro: "Está sendo maravilhoso conhecer esse paraíso. Tudo perfeito".

Diversos biquínis. Nas fotos que Monica compartilhou em seu Instagram, a atriz apareceu usando um biquíni preto cavado, com a parte de baixo coberta por uma canga de renda, e um biquíni branco, com estampa colorida, no qual ela aproveitou a água do rio.

"Que mulher... Que linda!". Nos comentários da publicação de Monica Carvalho, os fãs da atriz encheram ela de elogios, a chamando de "linda", "maravilhosa" e até falando: "Dúvido que exista uma mulher mais perfeita que você".