Matteus e Davi se desentendem no BBB 24: 'Foi desrespeitoso'

Davi e Matteus discutiram após uma atitude do baiano que desagradou seu aliado no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

No quarto Fadas, Davi e Matteus tiveram uma longa conversa, após o gaúcho dizer que Davi foi desrespeitoso ao falar alto enquanto as sisters do quarto tinham um momento de oração. Matteus também mencionou que está se sentindo 'excluído' do grupo.

Matteus: "(...) Calma, você sempre quer estar certo em tudo! Você tem sua forma de ver as coisas que eu também tenho minha forma de ver. Eu vejo que, às vezes, vocês estão conversando assunto sério e eu me sinto... não digo desconfortável, mas vejo que tô sobrando ou atrapalhando. Eu sou sincero. Pode achar que eu não falo muita coisa de jogo, mas eu falo. Só que eu falo na hora que eu acho conveniente. (...) Teve outros dias que eu me senti (assim). Davi, respeita, cara! Eu tô falando! "

Davi: "Eu trato todo mundo aqui de igual (para igual). Não achei legal, porque não existe essa frase, 'desrespeitoso'. Então você retira ela, fale: 'Davi, pare de brincadeira, pare com isso', mas desrespeitoso... Aí você pode pontuar quando eu for desrespeitoso realmente."

Matteus: "Acabei de explicar: tem desrespeitoso que faz o mal e que todas as câmeras estão vendo, e tem um desrespeitoso numa linha de convivência de pessoas que se gostam e querem o bem. Não tô sendo ruim, não tô querendo ser ruim. Aquele dia, a meu ver, é assim: 'Cuidado, as gurias estão rezando, isso aí pode ser desrespeitoso. Foi isso. Não foi que tu seja desrespeitoso, que eu queira te prejudicar pelo desrespeitoso. Foi uma ação que eu não achei legal e falei. Assim como tu tem teu poder de palavra, eu tenho o meu também, Davi. (...)

Matteus: "É pra isso que servem os diálogos: eu te conheço há 80 dias. Conhecer no sentido de conviver. Eu sei em muitas coisas a forma como tu reage. Mas muita coisas eu não sei. E os diálogos servem pra isso. Eu só quero que tu entenda isso: eu não achei legal a forma como tu falou comigo porque eu tô tentando resolver"

Davi: " (...) Esse é o meu jeito. A Bia, por mais que a gente veio a se aproximar no meio do jogo, ela já sabe, minha personalidade é assim, e eu sou assim. Não estou discutindo com você, tira essa palavra. Estou tendo um diálogo com você. Só que o meu diálogo que eu tenho com a pessoa, eu falo assim. Esse aqui é o Davi que eu sou. E o Matteus que você é, é aquele Matteus estressado quando fica estressado. E eu super respeitei aquela pessoa que você é. (...) "

Matteus: "Não entendi o comparativo"

Davi: "Tô trazendo pra falar que existe respeito entre eu e você"

Matteus: "Claro, existe respeito entre todos"

