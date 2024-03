Lizzo faz desabafo sobre ataques nas redes: 'Desisto'

A cantora americana Lizzo, vencedora de quatro prêmios Grammy, postou um desabafo no Instagram na noite de sexta-feira, 29, afirmando que está "cansada de ser criticada por todos em [sua] vida e na internet".

"Tudo o que eu quero é fazer música, fazer as pessoas felizes e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que eu o encontrei. Mas estou começando a sentir que o mundo não me quer nele", escreveu a artista de 35 anos, conhecida por sucessos como About Damn Time e Truth Hurts.

"Estou constantemente enfrentando mentiras que são contadas sobre mim para obter influência e visualizações... sendo o alvo de piadas todas as vezes por causa da minha aparência."

Lizzo disse ainda que seu caráter está "sendo destruído" por pessoas que não a conhecem e estão "desrespeitando" seu nome. "Eu não me inscrevi para essa m... - eu desisto", finalizou.

Acusações

Desde o início da carreira, Lizzo é conhecida por defender o movimento "body positive" e de incentivar a aceitação do próprio corpo. Contudo, em agosto de 2023, a imagem da cantora foi manchada pela notícia de que três ex-dançarinos estavam entrando com um processo contra a artista e sua equipe.

Segundo a rede NBC News, o grupo acusa a artista de assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho hostil, incluindo discriminação racial e religiosa. Ela negou as acusações. "Normalmente eu escolho não responder a alegações falsas, mas essas são inacreditáveis". Segundo Lizzo, a ação veio de ex-funcionárias que já admitiram publicamente ter comportamento inapropriado e antiprofissional.

Em fevereiro, um pedido para rejeitar o processo foi negado por um juiz de Los Angeles. Os advogados da cantora argumentaram que os acusadores estavam usando o processo para "silenciar" ela, mas, em sua decisão, o juiz afirmou que é "perigoso fechar os olhos às alegações de discriminação ou outras formas de má conduta apenas porque ocorrem num ambiente relacionado com o discurso"