Agora evangélica, ex-Feiticeira faz pregração sobre 'mulher impura'

Intérprete da "Feiticeira" nos anos 90, Joana Prado pregou no Instagram sobre a "mulher impura".

O que aconteceu

A empresária registrou o momento da pregação em seu Instagram.

Joana cita a passagem da "Mulher do fluxo de sangue". "Ela era tida como impura. Ela não podia nem estar no meio da sociedade. Mas a fé dela era tão grande, que ela foi no meio da multidão. E ela sabia que só em encostar nas vestes de Jesus, ela ia ser curada."

Ela cita que a fé salvou a mulher. "Quando ela encosta nas vestes de Jesus, além de ser curada, ela se torna filha. Ela se torna filha. Ela era mulher impura. A fé dela fez com que ele se tornasse filha de Deus".

Na legenda, Joana continuou a reflexão. "Você é filha de Deus ou simplesmente criatura dele? Sua fé está em Cristo ou nas circunstâncias? Você sabia que sem fé é impossível agradar a Deus? Tenha fé, minha amiga."

Feiticeira foi uma personagem de dança que fez sucesso nos programas de Luciano Huck no final dos anos 90.