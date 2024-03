Filha de Raul Gil fica fora de homenagem na Globo e expõe briga com o irmão

A jornalista e escritora Nanci Gil, filha do apresentador Raul Gil, expôs briga com o irmão e disse ter sido excluída de homenagem ao pai, no "Domingão", da Globo.

O que aconteceu

Em vídeo, publicado nas redes sociais, Nanci fez desabafo sobre o fato de ter ficado de fora de homenagem feita ao pai, Raul Gil, e diz que todos que estão próximos a ele mentem.

Hoje eu acordei com uma pergunta: 'por que você não foi no Luciano Huck?' Porque eu não fui convidada e, se eu fui convidada, tudo em torno do Raul Gil mente. Mente que eu estou doente, mente que eu estou em outro país, mente que eu me joguei pela janela, que eu fui pra Marte, sei lá, mas eles mentem. Nanci Gil

Em conversa com a repórter Lisa Gomes, ela endureceu as críticas contra o irmão, o diretor Raul Gil Jr., o Raulzinho. "Eu não sou convidada desde os 10 ou 12 anos, quando o meu irmão achou melhor eu ficar longe de tudo. Ele me tira de tudo.

O meu irmão disse duas frases enigmáticas: 'eu vendi a minha alma, e você não vai atrapalhar' e a outra, 'eu troquei o meu coração pelo coração de plástico'. Então, como lidar com isso? Eu não sei. A impressão que eu tenho é que ele [Raulzinho vê o meu pai como uma empresa. Nanci Gil, em vídeo no Instagram

O veterano de 86 anos foi recebido nesta semana por Luciano Huck, nos Estúdios Globo, no Rio, onde recebeu uma homenagem no "Domingão". A edição deve ir ao ar amanhã.

Raul Gil é casado desde os 22 anos com a mesma mulher, Carmem Sanchez, com quem teve dois filhos: Nanci e Raulzinho.